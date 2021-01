Klimatická kríza 2020. Vidíme svetlo na konci tunela.

„Konečne nám svieti svetlo na konci tunela.“ S takýmto konštatovaním sa teraz občas stretávame v súvislosti s rozbiehajúcim sa očkovaním proti COVID-19.

Paralela s predieraním sa cez tmavý tunel je pri vírusovej pandémii namieste. Musíme kráčať prihrbení a byť neustále v strehu. Tunel síce nie je dlhý, ale je úzky a jeho zdolávanie nás stojí veľa síl. Sme unavení a netrpezliví. No svetlo, ktoré nám ukazuje kde je jeho koniec, nám dodáva pozitívnu energiu. A nádej, že chvíľa, kedy sa konečne budeme môcť vystrieť a nadýchnuť, je blízko. Tento tunel však nie je jediný, v ktorom sa v tomto čase každý z nás nachádza.

Je tu aj iný tunel, v ktorom všetci sme. Volá sa klimatická kríza. Ako to v ňom momentálne vyzerá? Na rozdiel od toho pandemického sa v ňom dá stále kráčať celkom pohodlne. Zužuje sa pomaly, skoro nebadane. Je však oveľa dlhší a nikto z nás presne nevie, či a kedy nás prinúti si kľaknúť a pokračovať možno aj štvornožky. Vďaka vedcom už 50 rokov postupne zisťujeme, aký je tento tunel dlhý a nebezpečný.

Niektoré udalosti a trendy, ktoré priniesol rok 2020 by mohli konečne znamenať pozitívnu zmenu. Tu sú:

Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov je po prvýkrát v histórii lacnejšia ako elektrina vyrobená z uhlia, či zemného plynu. A konečne nie sú k tomu potrebné žiadne dotácie. Podnikanie v oblasti obnoviteľnej energie sa stáva výbornou investičnou príležitosťou. Tento trend je taký výrazný, že o pár rokov bude ekonomicky výhodnejšie zatvoriť „zánovnú“ uhoľnú, či plynovú elektráreň a postaviť namiesto toho novú veternú alebo solárnu.

Svetoví lídri sa konečne zobudili a viaceré krajiny prišli v deň piateho výročia podpísania Parížskej dohody s novými záväzkami znižovania svojich emisií oxidu uhličitého. EÚ, Južná Kórea a Japonsko sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a Čína do roku 2060. Každá z týchto krajín zároveň deklaruje, že financie napumpované do obnovy po pandémii budú „zelené“.

Zvolenie J.Bidena za prezidenta a ovládnutie oboch komôr amerického parlamentu demokratmi znamená, že USA sa k vyššie spomenutým krajinám rýchlo pridajú. A menovanie J.Kerryho do role klimatického vyslanca predznamenáva, že Američania chcú začať rýchlo konať aj v medzinárodnom meradle. Vytvorenie triumvirátu klimatických lídrov EÚ, USA a GB s vplyvom na Čínu bude len otázkou času.

S jednou pozitívnou správou prišli v uplynulom roku aj vedci, ktorí pripravujú ďalšiu správu o stave klímy z dielne Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu (IPCC). V zhode tvrdia, že po tom, ako ľudia zastavia svoje emisie CO2, dôjde aj k rýchlemu zastaveniu nárastu priemernej teploty našej planéty. Doteraz prevládal názor, že to kvôli zotrvačnosti klimatického systému môže trvať celé desaťročia.

To sú zdroje svetla. Podobné svetlo zablikalo pred piatimi rokmi po podpise Parížskej dohody, ale veľmi rýchlo zhaslo, keď klimatickú tému prehlušili iné témy a odpor uhoľného a ropného biznisu. Teraz sme však o päť rokov ďalej a to, že sme v zlej situácii, z ktorej je potrebné sa urýchlene dostať, si uvedomuje ďaleko viac ľudí ako kedykoľvek v minulosti.

To, že vidíme svetlo na konci tunela, neznamená, že problém je vyriešený. Ak by sme proklimatické opatrenia naďalej robili nezmeneným tempom, skončili by sme v roku 2100 na oteplení o 3,5 stupňa! To by malo nedozierne následky na životné podmienky na Zemi.

Čas hrá proti nám. Príroda s počasím sa menia priamo pred našimi očami. A hlavne pred očami ľudí, ktorí na postihnutých územiach žijú. Nechápavo krútia hlavou a hovoria, že nič podobné nezažili. Ani ich rodičia, ani predchádzajúce generácie.

Spomeniem len tie najvypuklejšie udalosti z posledného roka:

Rok 2020 bol najteplejším rokom v doterajšej histórii meraní. Rovnako bola najteplejšia aj dekáda 2011-2020.

Ľad v Arktída ale už aj v Antarktíde sa topil rekordne veľkou rýchlosťou.

Územie Sibíri bolo skoro počas celého roka 2020 teplotne vysoko nad dlhodobým priemerom.

V USA zaznamenali historicky najvyšší počet hurikánov.

Austrália a USA zažili doteraz najničivejšie požiare z hľadiska veľkosti zasiahnutého územia a aj škôd na životnom prostredí.

Takýchto situácií, ktoré sa dajú označiť ako vysoko pravdepodobný dôsledok zmeny klímy, bolo v roku 2020 ďaleko viac. Tento znepokojujúci trend sa v blízkej budúcnosti nezmení. Podobné udalosti budú s bežiacim časom pribúdať na nových a nových územiach.

Stále je v našich možnostiach to zastaviť. Je však nutné konať rýchlejšie a dôsledne realizovať potrebné zmeny v energetike, v priemysle, v doprave, v pôdohospodárstve a aj v našom bežnom živote.

Prezident Biden vo svojom inauguračnom prejave okrem iného povedal: „Nadišiel čas, aby sme ukázali svoje schopnosti. S určitosťou Vám môžem sľúbiť, že raz budeme všetci posudzovaní, ako sme zvládli túto kaskádu kríz našej doby.... A ak toto zvládneme a naše dni sa naplnia, naše deti a ich deti budú môcť o nás povedať: Dali do toho všetko a urobili to, čo bolo potrebné, aby zahojili poranenú krajinu.“

Áno, je to patetické a idealistické. Ale veľké veci sa bez ideálov robiť nedajú. A zastavenie klimatickej zmeny veľkou vecou je. Každý z nás s tým môže niečo urobiť. Každý máme svoju rolu, svoju zodpovednosť a svoje možnosti. Nájdime teda to, čo vieme robiť najlepšie a s najväčším účinkom a čím skôr sa do toho pustime. Spoločným úsilím sa z klimatického tunela dostaneme.

PS:

Simuláciu toho, aký je dopad aktuálnych záväzky krajín na nárast priemernej teploty v roku 2100, si môžete pozrieť v tomto krátkom YouTube videu.

