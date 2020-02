Klimatické S.O.S. – ako zareagujú lídri?

Záchrana normálnych životných podmienok pre naše deti a vnúčatá je globálna a zložitá úloha. Aktérov, ktorí môžu pomôcť pri jej riešení je veľa. Vedci, politici, aktivisti, novinári, každý z nás. Každý svojím spôsobom.

Výnimočnú silu pri presadzovaní systematických riešení majú politickí a ekonomickí lídri. Čo patrí do fiktívneho zoznamu ich úloh na tento rok? Hlavne začať čím skôr s konkrétnou akciou. Každé otáľanie znamená, že na ďalší rok bude zoznam úloh dlhší a komplikovanejší. Bolo by super, keby sa z toho tohtoročného splnilo čo najviac.

Európa prijme novú klimatickú legislatívu a uvedie tak do chodu program „Zelenej dohody“.

Čína zastaví svoje terajšie koketovanie s myšlienkou vrátiť sa späť k intenzívnemu využívaniu fosílnych palív a presmeruje všetky svoje nové energetické investície do obnoviteľných zdrojov.

Energetické spoločnosti v USA prestanú považovať plyn za ekologickú náhradu uhlia.

Rusko konečne príde so svojim vlastným plánom na zastavenie klimatickej krízy.

Novozvolený americký prezident zastaví odchod USA z parížskej klimatickej zmluvy a spustí účinnú klimatickú akciu.

Všetky krajiny, ktoré vlastnia niektorú z 2500 uhoľných elektrární, záväzne rozhodnú a naplánujú, kedy v najbližších pätnástich rokoch zastavia jej prevádzku.

Všetky krajiny, ktoré majú plány na výstavbu nových uhoľných elektrární (spolu ich je v okolo 250) ich zrušia a nahradia ich plánmi na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie.

Všetky krajiny, ktoré vlastnia jadrové elektrárne, nájdu cestu, ako dočasne a bezpečným spôsobom predĺžiť ich životnosť.

Všetky krajiny zrušia dotácie pre najviac znečisťujúce odvetvia priemyslu a energetiky a zavedú skutočne účinnú uhlíkovú daň.

Krajiny celého sveta dohodnú nový globálny mechanizmus pre obchodovanie s uhlíkovými emisnými kvótami.

Banky a investori po celom svete presmerujú významnú časť svojich investícií do novej, zelenej ekonomiky.

Krajiny a firmy celého sveta posilnia svoje terajšie klimatické predsavzatia.

Krajiny a firmy po celom svete začnú intenzívne pracovať na obnove lesov a divokej prírody a na zavedení udržateľného poľnohospodárstva.

Ak sa svetoví lídri postavia k problému čelom, zabudnú na svoje osobné ambície a nájdu v sebe dosť rozumu, odvahy a zmyslu pre kompromis, tak sa určite podarí tieto úlohy splniť. Vtedy nestratíme nádej, že nárast teploty ostane v znesiteľných medziach.

Realizovanie úloh zo zoznamu bude mať dopad na každého z nás. Začnú sa diať zmeny, ktoré budú svojím rozsahom a dopadom na život ľudí porovnateľné s tými, ktoré sa diali napríklad v 19. storočí počas priemyselnej revolúcie. Len tentokrát bude tempo zmien oveľa vyššie. Ale na to sme už predsa zvyknutí. Kto by napríklad pred tridsiatimi rokmi povedal, že tu teraz všade budeme mať internet a budeme tu všetci pobehovať s mobilom v ruke?

Verím, že to zvládneme. Najväčšie riziko je v našej motivácii tieto zmeny prijať, spustiť a hlavne vydržať v nich pokračovať. Nerobíme to totiž pre seba, ale pre dobro svojich detí a vnúčat. Okamžité výhody pre nás tentoraz nebudú. Naša klíma sa ani po zrealizovaní všetkého vyššie spomenutého, zásadným spôsobom nezlepší. Dokonca je takmer isté, že sa aj napriek našej akcii bude naďalej zhoršovať. Prírodné a klimatické systémy majú veľkú zotrvačnosť a návrat do pôvodného stavu bude trvať desaťročia a možno stáročia. To čo teraz začíname, je hasenie požiaru, nie riešenie jeho následkov. S návratom do pôvodného stavu sa budú musieť popasovať prichádzajúce generácie. Povinnosťou našej generácie je, im túto možnosť dať.

PS: Kľúčové politické udalosti roku 2020, ktoré treba sledovať:

klimatické rokovanie Európskeho parlamentu a prijatie novej klimatickej legislatívy v marci

čínsko - európske klimatické stretnutie v septembri

voľby nového prezidenta USA v novembri

klimatická konferencia COP26 v novembri

