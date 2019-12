Virtuálny klimatický asistent – prvé dojmy

Tento rok som pod vianočným stromčekom našiel aj pekne zabalený malý balíček, v ktorom nebolo nič iné, len vizitka s adresou akejsi stránky na internete a aktivačným kódom.

Nikdy predtým som nič podobné nedostal. Hneď ako to bolo možné, som sa preto posadil k domácemu PC a do internetového prehľadávača som zadal príslušné údaje. Už úvodná stránka ma zaujala. Nad pochmúrnou krajinou s dymiacimi uhoľnými elektrárňami sa vznášala modrá guľa a z nej mi priateľsky mával usmievajúci sa robot. Hneď som pochopil, že asi konečne došlo k zlomu a našiel sa niekto, kto zachráni náš svet pred blížiacou sa ekologickou katastrofou. So slávnostným pocitom, že asi prežívam historickú chvíľu, som klikol na tlačidlo „Vstúpte“.

V úvodnej informácii som sa dozvedel, že cieľom Virtuálneho klimatického asistenta (VKA) je „odbremeniť bežného človeka z pocitu zodpovednosti za zlý stav životného prostredia, ktoré zanecháva budúcim generáciám“ a „umožniť mu, aby naďalej žil radostným, pohodlným a plnohodnotným životom, na ktorý je zvyknutý“. Zaplavil ma pocit sklamania. Namiesto principiálneho riešenia problému tu máme len akúsi „barličku“. Ale čo už. Keď netečie, aspoň kvapká. Klikám teda ďalej. Zisťujem, že VKA má viac funkčných modulov a každému modulu je prehľadným spôsobom pridelená samostatná záložka. Dávam plusový bodík za užívateľskú prítulnosť.

Začínam záložkou „Aktivista a komunikátor“. Počas aktivácie tohto modulu je potrebné virtuálnemu asistentovi odovzdať Vaše prístupové údaje do všetkých sociálnych sietí, v ktorých Vás VKA bude zastupovať. Výsledkom bude, že sa z Vás stane zanietený diskutér na tému „klimatická kríza“. Autori aplikácie sľubujú, že sa z Vás časom stane citujem „klimatická celebrita s nespočítateľným množstvom nasledovníkov“. Kto by nechcel byť celebritou. A keď nie inou, tak aspoň klimatickou, že? Pre istotu neklikám na voliteľnú položku „Turbo režim“. Byť otravným hneď na začiatku, bez pevnej pôdy pod nohami v podobe tisícok nadšených priaznivcov, sa určite nevypláca. Všímam si aj voľbu „Písanie blogov na klimatickú tému“. Dobrá vec, to by sa mohlo hodiť.

Zvedavo klikám na záložku „Účasť na pochodoch a demonštráciách“. Tu nenachádzam nič len prísľub, že k jednej z ďalších verzií pribudne za príplatok aj autonómny robot, ktorý by mal túto záležitosť hravo zvládnuť. Akosi sa mi to nepáči. Predsa len, som stará škola a niektoré výdobytky techniky mi nevoňajú.

Idem ďalej do záložky „Poradca pri šetrení energiami“. Pri aktivácii tohto modulu musíte do VKA zadať pomery, aké panujú vo Vašej domácnosti. Či ste v rodinnom dome, alebo v byte, čím kúrite, či ho máte zateplený, či ste vymenili okná za plastové, aké staré sú Vaše spotrebiče a akú majú spotrebu. A tiež kam, ako a ako často cestujete. A stovky ďalších podobných otázok. Toto bola veľmi únavná časť aktivácie VKA a priznám sa, že po dvoch hodinách klikania som mal chuť to zabaliť. Výsledok však stojí za to. Už nebudem musieť rozmýšľať, čo a ako mám robiť, aby som bol „eko“. VKA mi bude denne vypisovať a bude mi radiť. Vraj si skôr či neskôr zistí aj číslo môjho bankového účtu, aby sa lepšie triafal do mojich aktuálnych finančných možností. Aj tento modul má „Turbo režim“. Teraz ho radšej nezapínam. Možno niekedy v budúcnosti, keď nám bude viac horieť pod zadkom.

Na konci aktivácie VKA mám zmiešané pocity, lebo som čakal viac. Chýbajú mi tam napríklad témy „zero waste“ a „sadenie stromov“. Môj výsledný dojem je však pozitívny. Keď postupne pozapínam všetky možnosti, budem mať dobrý pocit, že robím pre klímu všetko, čo mi je umožnené. A budem sa môcť naďalej venovať svojim koníčkom a aj novým výzvam, ktoré ma bavia. Veď svet nám toho toľko ponúka. Bola by škoda to nevyužiť.

A kto vlastne napísal tento článok? Ani sám neviem, začínam byť zo všetkého akýsi domotaný.